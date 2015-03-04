На Харківщині голова сільради за рік виписав собі 25 тисяч гривень премії

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Вовчанського району Володимира Іванова, прокуратура направила до суду кримінальне провадження за ч.2 ст.191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

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Посадовець незаконно розпорядився коштами територіальної громади. «Сільський голова без відповідного рішення сільської ради підписував розпорядження на особисте преміювання. Протягом року він самочинно виписав собі додатково до зарплати 25 тис. грн», - зазначив Іванов.

У рамках кримінального провадження пред'явлено цивільний позов про стягнення незаконно отриманих коштів до місцевого бюджету.