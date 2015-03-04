Рада прийме закон, що полегшує усиновлення дітей-сиріт із зони АТО

Про це під час брифінгу у Верховній Раді в середу 4 березня заявила народний депутат Ірина Геращенко, - повідомляється на офіційному сайті Блоку Петра Порошенко, пише Радіо Свобода.

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«Авторський колектив вніс у Верховну Раду законопроект 2254, що передбачає посилення захисту дітей-переселенців і дітей-сиріт із зони АТО й інших регіонів, які втратили документи. Законопроект передбачає шляхи по їх швидкому відновленню, щоб вони могли бути пізніше усиновленими та вдосконалення режиму патронатного виховання. Це дозволить дітям, які в силу обставин тимчасово втратили сім'ю, залишилися сиротами, отримати нову сім'ю. Враховуючи важливість цих законопроектів, ми будемо наполягати на їх якнайшвидшому розгляді парламентом вже в березні, щоб тисячі дітей, які перебувають у зоні ризику, отримали додаткові гарантії захисту», - сказала вона.

Депутат зазначила, що 5 березня в Британському парламенті, найближчим часом і в Нью-Йорку, відкриється фотовиставка, де будуть представлені фотографії українських художників, які допоможуть «донести до світу інформацію про страждання українських дітей та жінок на Донеччині через війну Росії проти України».

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій України, станом на кінець лютого кількість внутрішніх переселенців в Україні перевищила 700 000 чоловік.

Як заявив координатор з гуманітарних питань ООН в Україні Ніл Волкер, близько 5 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги в Україні. До них відносяться як ті, хто живе на окупованих проросійськими збройними формуваннями територіях, так і переселенці.

В ООН вважають, що можуть надати допомогу 3,2 мільйона з цих людей.