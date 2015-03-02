Кількість внутрішніх переселенців в Україні перевищила мільйон осіб - ООН

Кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні з територій, уражених війною перевищила 1 мільйон осіб.

Як поінформували УНІАН в Управлінні верховного комісара ООН з прав людини, про це йдеться в новій моніторинговій доповіді про ситуацію з дотриманням прав людини в Україні, представленій верховним комісаром Зейдом Раад аль-Хусейном.

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Доповідь охоплює період з 1 грудня 2014 року по 15 лютого 2015 року. В ній зазначається, що всі аспекти людського життя зазнали негативного впливу, а становище місцевих жителів стає дедалі гіршим, особливо на територіях, що знаходяться під контролем озброєних груп.

”Ситуація у східній Україні все більше впливає на ситуацію з правами людини в інших частинах країни. На сьогодні зареєстровано більш як мільйон внутрішньо переміщених осіб, і в багатьох місцях центри для їх прийому перевантажені та недостатньо забезпечені ресурсами”, - йдеться в доповіді.

В ООН звертають увагу, що після відносного затишшя у грудні 2014 року ситуація в сфері безпеки та прав людини на сході значно погіршилася в січні та на початку лютого поточного року. Зокрема, невибіркові обстріли населених пунктів як на підконтрольній Україні території, так і території, підконтрольній бойовикам, призвели до великих втрат серед мирного населення.

«Якщо ця тенденція продовжиться, вона відкриє нову смертоносну главу цього конфлікту, розширюючи територію, на якій верховенство права та захист прав людини практично відсутні», – заявив Зейд.

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У доповіді висловлюється занепокоєння щодо обмеження на в’їзд і виїзд на територію, де тривають бойові дії.

«Всі ті, хто залишається (на неконтрольованій українському уряду території), мають право на захист відповідно до міжнародних стандартів у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права, що їх мають дотримуватися усі відповідні сторони. Всі порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини мають ретельно розслідуватися, а ті, хто їх скоїв, – повинні негайно бути притягнуті до відповідальності», - наголошується в доповіді.