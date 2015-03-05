Сьогодні в Україні день жалоби за загиблими на шахті ім. Засядька

Президент України Петро Порошенко оголосив 5 березня днем жалоби у зв’язку із трагічною загибеллю шахтарів внаслідок аварії, що сталася 4 березня на донецькій шахті імені Засядька.

Відповідний указ глави держави № 122/2015 від 4 березня опубліковано на президентському сайті.

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Згідно з указом, у день жалоби на всій території України о 12.00 пам'ять загиблих буде вшановано хвилиною мовчання. По всій країні буде приспущено Державний Прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

В цей день скасовуються розважально-концертні заходи, спортивні змагання, мають бути внесені відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.

Як повідомлялося, за останніми даними, внаслідок вибуху на шахті ім. Засядька загинули 33 гірника.