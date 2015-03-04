Розпочато кримінальне провадження за фактом вибуху на шахті ім. Засядька

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області. Згідно з повідомленням, провадження відкрито за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою").

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"За попередньою інформацією, під час вибуху загинула 1 людина, 6 шахтарів з опіками направлені в лікарню, також під завалами залишаються ще близько 30 осіб. Зараз тривають рятувально-пошукові роботи", - повідомили в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, на шахті ім. Засядька в Донецьку сьогодні вранці стався вибух газометановой суміші. У Донецькій обласній адміністрації офіційно підтверджують загибель одного гірника в результаті вибуху на шахті ім. Засядька, доля ще 32 невідома.