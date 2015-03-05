Путін хоче виділити допомогу сім’ям загиблих на шахті ім. Засядька

Про це йдеться в повідомлені, опублікованому на офіційному сайті Кремля.

"Президент доручив МНС опрацювати питання про надання адресної допомоги родинам загиблих і потерпілих на шахті гірників", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляється, Путін також "висловив співчуття рідним і близьким шахтарів, що загинули, й потерпілих у результаті аварії на шахті імені Засядька в Донецьку".

Нагадаємо, Донецька ОДА повідомляла, що станом на 14:00 четверга, 5 березня, достовірно відомо про 32 загиблих.

Довідка УНІАН. "Шахта ім. Засядька" є одним із найбільших в Україні виробників вугілля. Шахта обладнана потужною когенераційною станцією. Засновниками шахти є держава в особі Фонду державного майна України (володіє 16,53% акцій) та організація орендарів шахти (83,43% акцій).