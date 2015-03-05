Путін хоче виділити допомогу сім’ям загиблих на шахті ім. Засядька
Російський президент Володимир Путін доручив МНС Росії опрацювати питання щодо надання допомоги родинам загиблих та постраждалим під час аварії на українській шахті ім. Засядька в Донецьку.
Про це йдеться в повідомлені, опублікованому на офіційному сайті Кремля.
"Президент доручив МНС опрацювати питання про надання адресної допомоги родинам загиблих і потерпілих на шахті гірників", - сказано в повідомленні.
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Як повідомляється, Путін також "висловив співчуття рідним і близьким шахтарів, що загинули, й потерпілих у результаті аварії на шахті імені Засядька в Донецьку".
Нагадаємо, Донецька ОДА повідомляла, що станом на 14:00 четверга, 5 березня, достовірно відомо про 32 загиблих.
Довідка УНІАН. "Шахта ім. Засядька" є одним із найбільших в Україні виробників вугілля. Шахта обладнана потужною когенераційною станцією. Засновниками шахти є держава в особі Фонду державного майна України (володіє 16,53% акцій) та організація орендарів шахти (83,43% акцій).