Донецька ОДА: достовірно відомо про 32 загиблих на шахті ім. Засядька, 24 тіла вже підняли

16:23, 05 березня 2015
Суспільство
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Донецька ОДА повідомляє, що станом на 14:00 четверга, 5 березня, достовірно відомо про 32 загиблих.

REUTERS

Про це сказано у повідомленні у Twitter Донецької ОДА.

Також у повідомленні сказано, що 24 тіла вже підняті на поверхню, 8 залишаються в шахті. Пошуки ще одного шахтаря тривають.

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Нагадаємо, на шахті ім.Засядька о 5:20 у середу стався вибух газово-метанової суміші. Під час вибуху під землею перебували 230 гірників.

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