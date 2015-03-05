Донецька ОДА: достовірно відомо про 32 загиблих на шахті ім. Засядька, 24 тіла вже підняли

Про це сказано у повідомленні у Twitter Донецької ОДА.

Також у повідомленні сказано, що 24 тіла вже підняті на поверхню, 8 залишаються в шахті. Пошуки ще одного шахтаря тривають.

Читайте такожсьогодні в Україні день жалоби за загиблими на шахті ім. Засядька

Нагадаємо, на шахті ім.Засядька о 5:20 у середу стався вибух газово-метанової суміші. Під час вибуху під землею перебували 230 гірників.