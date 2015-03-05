Донецька ОДА: достовірно відомо про 32 загиблих на шахті ім. Засядька, 24 тіла вже підняли
16:23, 05 березня 2015Суспільство
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Донецька ОДА повідомляє, що станом на 14:00 четверга, 5 березня, достовірно відомо про 32 загиблих.
REUTERS
Про це сказано у повідомленні у Twitter Донецької ОДА.
Також у повідомленні сказано, що 24 тіла вже підняті на поверхню, 8 залишаються в шахті. Пошуки ще одного шахтаря тривають.
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#Засядько#Донецк на 14.00 четверга: 24 тела подняли, 8 остаются в #шахта. Всего достоверно известно о 32 погибших + ищут еще 1 горняка.
— Пресс-служба ДонОГА (@pressdonoda) March 5, 2015
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Нагадаємо, на шахті ім.Засядька о 5:20 у середу стався вибух газово-метанової суміші. Під час вибуху під землею перебували 230 гірників.
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