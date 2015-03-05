Тіла всіх загиблих гірників на шахті ім. Засядька піднято на поверхню
20:09, 05 березня 2015Суспільство
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Тіла всіх 33 загиблих гірників на шахті імені Засядька в Донецьку підняті на поверхню.
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної держадміністрації в "Твіттері".
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"На 19.30 підняті на поверхню тіла всіх 33 гірників. Наслідки аварії ліквідовані. Шахта перейшла в технічний режим роботи", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, на шахті ім. Засядька в Донецьку 4 березня стався вибух газометановой суміші. За останніми даними, в результаті вибуху на шахті ім. Засядька загинули 33 людини.
#Засядька#Донецьк на 19.30:підняті на поверхню тіла всіх 33 гірників. Наслідки аварії ліквідовані.Шахта перейшла в тех. режим роботи.
- Прес-служба Донода (@pressdonoda) March 5, 2015
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