У Донецьку на шахті імені Засядька стався вибух, доля 47 шахтарів невідома
09:28, 04 березня 2015Суспільство
0 0
У Донецьку вранці 4 березня на шахті імені Засядька стався вибух газо-метанної суміші, доля 47 шахтарів невідома.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті Конфедерації вільних профспілок України з посиланням на голову Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця.
«Сьогодні о 5.20 на шахті імені Засядька стався вибух газо-метанної суміші. На момент аварії в шахті перебували 207 гірників» - йдеться в повідомленні.
Читайте такожГірників, які залишилися під землею після обстрілу Дзержинська, підняли на поверхню
За словами Волинця, вибух стався в східній лаві пласта 3, із зони аварії вдалося вийти п'яти шахтарям, доля 47 - невідома.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter