У Донецьку на шахті імені Засядька стався вибух, доля 47 шахтарів невідома

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті Конфедерації вільних профспілок України з посиланням на голову Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця.

«Сьогодні о 5.20 на шахті імені Засядька стався вибух газо-метанної суміші. На момент аварії в шахті перебували 207 гірників» - йдеться в повідомленні.

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За словами Волинця, вибух стався в східній лаві пласта 3, із зони аварії вдалося вийти п'яти шахтарям, доля 47 - невідома.