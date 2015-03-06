Основна версія слідства по вибуху автомобіля комбата "Слобожанщини" - теракт

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко.

Читайте такожУ Харківській області за рік було скоєно 43 теракти - міліція

"Слідство розглядає кілька версій, основна з яких - терористичний акт стосовно командира спецпідрозділу міліції, який боровся з терористами на території Луганської і Донецької областей", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові сьогодні вибухнув автомобіль командира батальйону "Слобожанщина" Андрія Янголенка. Під час вибуху в автомобілі знаходилися двоє людей - сам комбат і його дружина. Вони госпіталізовані.