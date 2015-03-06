Основна версія слідства по вибуху автомобіля комбата "Слобожанщини" - теракт
14:10, 06 березня 2015Суспільство
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Слідство розглядає кілька версій за фактом вибуху автомобіля командира спецбатальйону патрульної служби міліції "Слобожанщина" Андрія Янголенка, основною з яких є терористичний акт.
Слідство розглядає версію теракту у справі про вибух автомобіля / dozor.kharkov.ua
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко.
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"Слідство розглядає кілька версій, основна з яких - терористичний акт стосовно командира спецпідрозділу міліції, який боровся з терористами на території Луганської і Донецької областей", - написав він.
Як повідомляв УНІАН, у Харкові сьогодні вибухнув автомобіль командира батальйону "Слобожанщина" Андрія Янголенка. Під час вибуху в автомобілі знаходилися двоє людей - сам комбат і його дружина. Вони госпіталізовані.
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