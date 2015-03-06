У Харкові вибухнув автомобіль комбата "Слобожанщини" (фото, відео)

У Харкові вибухнув автомобіль командира батальйону "Слобожанщина".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив волонтер Всеволод Кожум'яка.

"Тільки що в Харкові, на Салтівці в районі 24 поверхівки стався вибух. Вибухнув білий мінівен фольксваген, що належить командиру добровольчого батальйону Слобожанщина Андрію Янголенку. Андрій живий і його дружина. У нього рвана рана ліктя", - написав він.

Під час вибуху в автомобілі знаходилися двоє осіб - сам комбат і його дружина. В даний час вони госпіталізовані. Жінка перебуває у важкому стані.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило інформоване джерело в правоохоронних органах.

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Правоохоронці як одну з версій розглядають те, що потерпілі перевозили якусь вибухову речовину в автомобілі.

Подробиці інциденту з'ясовуються.

#Харьков#Харків взорвалась машина комбата батальона "Слобожанщина" Янголенко Андрея в которой так же была его жена pic.twitter.com/XV7gooUudS — IT Sector Харьков (@itsector) March 6, 2015

На офіційному сайті Харківської міської ради зазначається, що автомобіль «Volkswagen Transporter» вибухнув близько 12:00 на вул. Познанській, 2. За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, автомобіль вибухнув під час руху й загорівся. За попередньою інформацією, постраждали дві людини.

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Як повідомила заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, постраждалих вже доставлено в міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги ім. А. В. Мещанінова.