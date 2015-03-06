Геращенко про другий вибух у Харкові: авто загорілося через стару проводку

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, другою машиною була стара "Ауді", в якій замикала проводка.

«Вона просто згоріла. Ніхто при цьому не постраждав. Сам власник підтвердив, що у нього машина «дихала на ладан», - пише Геращенко.

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У той же час в прес-службі прокуратури Харківської області УНІАН підтвердили факт загоряння автомобіля, однак зазначили, що, за попередніми даними, пожежа сталася через коротке замикання електропроводки іномарки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 березня, невідомі підірвали автомобіль комбата «Слобожанщини» Андрія Янголенко. В результаті вибуху постраждали сам власник авто і його дружина.