Захист судді Царевич на черговому засіданні знову попросив про перерву

Як передає кореспондент УНІАН, це засідання вів Ігор Вишар, який розглядав справу щодо відводу другого судді у справі визначення запобіжного заходу для Царевич. Відвід стосувався судді Вінницького міського суду Юрія Ковбаси.

Спочатку адвокати хотіли, аби на цьому засіданні був присутній сам суддя Ковбаса, але зважаючи на його заяву, де він прийняв відвід, суддя Вишар не задовольнив це клопотання.

Після цього адвокати судді Царевич озвучили наступне клопотання і попросили перерву для ознайомлення з матеріалами та журналом попереднього засідання, яке вів суддя Ковбаса. Дане клопотання суддя Вишар задовольнив і оголосив перерву на півгодини.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Вінницькому міському суді почалося засідання у справі судді Печерського райсуду Києва Царевич. Розпочав розгляд суддя Вінницького міськсуду Олександр Олійник. Царевич висловила недовіру судді Олійнику, а згодом і судді, який прийшов йому на заміну, Юрію Ковбасі.

Довідка УНІАН. 4 березня Верховна Рада України дала згоду на затримання та арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва - Сергія Вовка, Віктора Кицюка та Оксани Царевич.

Царевич та Кицюка підозрюють у тому, що вони винесли свідомо неправосудні постанови у справах про адміністративне правопорушення щодо активістів Автомайдану та в інших справах. Таким чином, за даними прокуратури, вони незаконно притягнули до адміністративної відповідальності декількох осіб у січні минулого року.

Ухвалене рішення, що клопотання слідчих столичної прокуратури про обрання запобіжного заходу Царевич і Кицюку розгляне Вінницький міський суд.

Прокурор Києва Сергій Юлдашев пояснив причину обрання запобіжного заходу для двох одіозних суддів за межами Києва суддівською «корпоративною етикою» в районних судах столиці. Він також зазначив, що генеральний прокурор має право визначити будь-який орган досудового розслідування, якщо для цього є підстави.