На Львівщині після 11 днів перерви відновили водопостачання Борислава і Східниці
11:43, 08 березня 2015Суспільство
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На Львівщині увечері 7 березня відновили водопостачання міста Борислава і курортного селища Східниця, яке було припинено 24 лютого за борги КП „Бориславводоканал” перед ПАТ „Львівобленерго”.
У відключених за борги містах Львівщини відновлено водопостачання / Фото УНІАН
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.
Як зазначається у повідомленні, обласна влада тримає на контролі дану ситуацію з метою недопущення подальших відключень.
Як повідомляв УНІАН, 24 лютого о 16:30 через заборгованість КП «Бориславводоканал» за спожиту електроенергію у розмірі 1,5 млн грн. перед ПАТ «Львівобленерго» знеструмило водозабір «Рибник». Внаслідок цього було припинено водопостачання абонентів м. Борислава та смт Східниця (близько 13 000 споживачів).
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