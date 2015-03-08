На Львівщині після 11 днів перерви відновили водопостачання Борислава і Східниці

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, обласна влада тримає на контролі дану ситуацію з метою недопущення подальших відключень.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого о 16:30 через заборгованість КП «Бориславводоканал» за спожиту електроенергію у розмірі 1,5 млн грн. перед ПАТ «Львівобленерго» знеструмило водозабір «Рибник». Внаслідок цього було припинено водопостачання абонентів м. Борислава та смт Східниця (близько 13 000 споживачів).