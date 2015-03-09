"Козаки" банди Дрьомова не хочуть віддавати бойовикам "ЛНР" Антрацит і Стаханов - штаб АТО
Між бойовиками знову починаються збройні конфлікти.
На окупованій території Луганської області "козаки" банди Дрьомова готуються до збройного протистояння з бойовиками терористичної організації "Луганська народна республіка".
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив спікер АТО Андрій Лисенко.
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"Конфлікт між ватажком банди "козачий полк імені Платова" Дрьомовим і загонами бандформування "ЛНР" набирає обертів. "Казакобандити" отримали наказ від Дрьомова підготуватися до збройного протистояння з керівництвом так званої "ЛНР"у разі спроб захоплення останніми територій, які контролюються "дрьомовцямі", насамперед міст Антрацит і Стаханов", - повідомив Лисенко.