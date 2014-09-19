Тимчук: Бойовики з Антрациту незадоволені "керівництвом" з РФ і хочуть створити власні республіки

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

Він також зазначив, що в «керівних структурах» терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР» фіксується заміна кадрів ФСБ РФ на представників ГРУ ГШ ЗС РФ.Читайте такожЧерез низький рівень взаємодії бойовики і війська РФ стріляють один в одного - Тимчук

"У н.п.Стаханов та Антрацит відзначений зростаючий рівень невдоволення місцевих бойовиків російським керівництвом терористичних організацій, йде обговорення можливості створення власних «республік». На цьому ґрунті фіксуються перестрілки між представниками місцевих бандформувань", - йдеться в повідомленні.