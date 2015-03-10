У представництві України при ООН відкрилася фотовиставка про події на Донбасі

Відкриття відбувся під час 59-ї сесії Комісії ООН зі становища жінок, в якому взяли участь народні депутати Ірина Геращенко, Марія Іонова, Ірина Луценко, Світлана Заліщук разом з послом України при ООН Ігорем Сергєєвим.

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За словами Ірини Геращенко, жінки сьогодні більше залучені до прийняття рішень і мають більшу присутність в органах влади, проте цей відсоток жінок недостатній, кількість жінок у парламенті, уряді, інших владних інститутах низька і не відповідає високому освітньому і професійному рівню українок, їх реальному внеску в будівництво і захист держави.

"Повинні працювати соціальні ліфти, жінки повинні бути більш активно залучені до ухвалення рішень у владі. І ми будемо цього вимагати, тому що від цього виграє Україна", - наголосила Ірина Геращенко.

В рамках роботи комісії українська жіноча парламентська делегація зустрінеться з керівництвом ООН і Червоного Хреста, щоб обговорити гуманітарну ситуацію на Донбасі, збільшення допомоги Україні, зокрема для вирішення проблем переселенців, порушення прав жінок та дітей на окупованих бойовиками територіях і в анексованому Криму і інші конкретні гуманітарні проекти.