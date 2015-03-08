Третина жінок в Україні страждає – дослідження

Про це йдеться у статті Радіо Свобода, яка ґрунтується на дослідженні американської соціологічної компанії Gallup.

Згідно з опитуванням, до п’ятірки країн, де найщасливіші жінки, входять чотири країни Скандинавії – Ісландія, Швеція, Данія та Фінляндія. На четвертому місці в цій п’ятірці – канадки. Дослідники зазначають, що, скажімо, у Швеції, де щасливими вважають себе три з чотирьох жінок, працевлаштованість серед жіноцтва є однією з найвищих у світі.

Серед тих, хто страждає, перед ведуть болгарські жінки, а потім ідуть жінки Афганістану, Вірменії, Греції та України.

Читайте такожВійськові з передової привітали українок з 8 БерезняДослідники зауважують, що Україна та Греція зазнали економічної кризи і показник «стражденності» серед жіноцтва цих країн вдвічі вищий за середній світовий.

В Україні 33 відсотки жінок вважають, що вони страждають – приблизно такі ж показники серед жіноцтва Греції, Камбоджі, Угорщини, Туреччини, Єгипту та Мадагаскару, які входять до десятки країн із «найстражденнішим» жіноцтвом.

Дослідники також вивели в окрему категорію країни, де жінки стикаються із практичним негативним ставленням та конкретними утисками щодня. В цьому аспекті найнещасніші жінки Іраку, за яким ідуть Іран та Єгипет. У п’ятірці також Греція та Кіпр.

У топ-п’ятірці тих, хто може й нещасливий, але не зазнає практичних утисків жінки Киргизстану, Туркменистану, Узбекистану, Казахстану та Монголії.

Цікаво також, що серед жінок, яким виявляють знаки уваги і які відчувають на собі щодня позитивні емоції, переважають жінки Латинської Америки, адже в десятці Парагвай, Панама, Еквадор, Гватемала, Нікарагуа, Венесуела, Колумбія, Коста Рика, Сальвадор, Гондурас.

Також понад половина жінок Білорусі не мають щодня позитивних моментів, тобто якихось знаків уваги чи задоволення або вияву поваги до них.