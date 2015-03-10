ОБСЄ збільшить кількість спостерігачів, щоб покрити всю лінію кордону на Донбасі

Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ не завжди мають доступ до маршрутів і місць відведення важкого озброєння в зоні конфлікту на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив голова СММ ОБСЄ в Україні Ертуруль Апакан.

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“Ми повинні проводити верифікації цього процесу (відведення важкого озброєння - УНІАН) і з цією метою ми повинні зняти маршрути відведення важкого озброєння, а також місця його концентрації. Ми постійно просимо обидві сторони надавати нам інформацію про маршрути відведення важкого озброєння, де воно буде зберігатися. Ми дуже серйозно ставимося до процесу відведення важкого озброєння з обох сторін. І якщо ми не побачимо цей фінальний пункт, то ми не зможемо верифікувати відведення”, - сказав Апакан.

Разом з тим він зазначив, що на сьогодні в зоні конфлікту в деяких місцевостях спостерігачі СММ не мають повного доступу для проведення своєї роботи.

Також Апакан додав, що місія збільшуватиме кількість спостерігачів для того, щоб покрити всю лінію кордону: “Ми час від часу відвідуємо кордон і ми будемо збільшувати кількість наших спостерігачів для відвідування кордону”.