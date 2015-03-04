ОБСЄ не може підтвердити повноцінне відведення важкого озброєння

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар місії Майкл Боцюрків на брифінгу в Києві.

«З моменту оголошення про припинення вогню в середині лютого ми посилали близько 30 патрулів спостерігачів на схід України, і багато з них прямували туди, щоб спостерігати за відведенням важкого озброєння. І я змушений сказати, що було кілька випадків, коли патруль не допускали до кінцевих точок розташування відведення важкого озброєння і техніки. Безумовно, це неприйнятно», - заявив він.

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За його словами, ОБСЄ наполягають, щоб кожна сторона надавала інформацію, що допоможе ефективно здійснювати моніторинг відводу.

«Спеціальна моніторингова місія на даному етапі не може підтвердити повноцінний відвід», - заявив прес-секретар місії ОБСЄ.

«Щоб наше підтвердження мало під собою підстави, наша місія повинна знати номерні знаки важкого озброєння, куди воно відводиться, якими коридорах і де буде розташовано важке озброєння і техніка», - зазначив він.

Боцюрків також підкреслив, що ОБСЄ повинна мати можливість відвідувати місця, куди здійснюється відведення, та встановити, чи не повертається в зону АТО відведений важке озброєння.

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- Для українських військ: від фактичної лінії зіткнення;

- Для збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України: від лінії зіткнення по Минскиму меморандуму від 19 вересня 2014 р.