Царевич заявила, що клопотання про її арешт "суперечить здоровому глузду"

Відсторонена від посади суддя Печерського райсуду м. Києва Оксана Царевич вважає клопотання про обрання їй запобіжного заходжу у вигляді арешту безпідставним та безглуздим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні під час розгляду даного клопотання у Вінницькому міському суді.

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«Клопотання є безпідставним, необґрунтованим, внесеним з грубим порушенням Кримінального процесуального кодексу України, всупереч практики Європейського суду з прав людини, всупереч судовій практиці України та всупереч здоровому глузду», - заявила Царевич.

Вона також вважає, що незаконно проведено обшук в Печерському суді, під час якого вилучено, в тому числі, її особисте майно.

Царевич також заявила, що жодного разу не ухилялась від допитів, які були призначені слідчими.

В той же час вона зазначає, що слідчі самі переносили допити, не обґрунтовуючи і не пояснюючи причину.

«До слідчих викликалась не менше 4-х разів. Допитано було мене один раз. В усі інші рази допити переносились, при цьому не вручалось жодних документів», - сказала Царевич.

Вона також заявила, що жодним чином не може впливати матеріально на слідчі дії в даній справі через те, що її доходи складає лише заробітна плата. При цьому вона зазначила, що не володіє жодними маєтками та автомобілями, та що квартира в неї не приватизована.

Також Царевич зазначає, що протягом року вона не виїжджала за кордон. Вона також додала, що має при собі декларацію про доходи і готова надати її на розгляд суду.

Наразі судове засідання в даній справі продовжується.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Вища кваліфікаційна комісія суддів України відсторонила суддів Печерського районного суду Києва Сергія Вовка, Оксану Царевич та Віктора Кицюка від займаних посад строком на два місяці у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

4 березня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт суддів Вовка, Кицюка і Царевич.

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Вовк підозрюється у винесенні завідомо неправосудного рішення у цивільній справі, яким позбавив законного власника його майна.

Царевич і Кицюк підозрюються в тому, що постановили завідомо неправосудні рішення у справах про адміністративні правопорушення стосовно активістів Автомайдану та в інших справах.

Клопотання слідчих столичної прокуратури про обрання запобіжного заходу Царевич і Кицюку розглядає Вінницький міський суд, Вовку – Голосіївський райсуд Києва.