На Харківщині підрив залізничних колій під пасажирським потягом кваліфікували як диверсію

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

За відомостями прокуратури, на цей час вже розпочато кримінальне провадження за ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія).

На місці події працює слідчо-оперативна група, експерти. Слідство триває.

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Як зазначили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), вибух стався 10 березня о 21:44 на перегоні Чугуїв - Есхар перед локомотивом пасажирського поїзда №532, у складі якого 18 вагонів. Унаслідок вибуху пошкоджене лобове скло кабіни машиніста.

«Під час огляду під 13-м вагоном виявлено дві воронки від вибуху і тріщина рейки, пошкоджено 10 м шляху. На щастя, вагони не зійшли з рейок - жертв і постраждалих немає», - наголосили у прес-службі.

Унаслідок підриву залізничного полотна більш ніж на три години було затримано рух поїзда Лисичанськ - Київ, а також майже на дві години поїздів Харків - Баку, Лосеве - Гракове, Гракове – Лосеве.

Також повідомляється, що залізничники відновили рух 11 березня о 3:36 з обмеженням швидкості руху по даній ділянці до 15 км/год.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині невідомі підірвали залізничне полотно в момент проходження пасажирського потягу. Вибух стався вчора, 10 березня, близько 21:45 неподалік Чугуєва на шляху прямування пасажирського поїзду Лисичанськ-Харків.

Почувши хлопок, машиніст поїзда був змушений застосувати екстрене гальмування. При огляді поїзда під 13-м вагоном було виявлено пошкодження полотна залізниці. Рухомий склад поїзда зазнав незначних ушкоджень. Постраждалих немає. Затримки руху поїздів не було.

9 березня бойовики висадили у повітря залізничний міст на 51 км перегону Сентяновка - Шипилове в Луганській області, по якому здійснювався вантажний рух. Машиніст вантажного поїзда застосував екстрене гальмування і зупинив поїзд за 50 метрів від зруйнованого моста.

Починаючи з другої половини травня 2014 року, на Донбасі бойовики неодноразово висаджували у повітря залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки шляхів, унаслідок чого «Укрзалізниця» скасовувала низки поїздів, а також змінювала маршрути курсування.

Пасажирське і вантажне залізничне сполучення на сході України на сьогодні здійснюється тільки на підконтрольних українським військовослужбовцем територіях, оскільки «Укрзалізниця» не гарантує безпеку пасажирів і збереження вантажів, на тимчасово окупованих терористами територіях у даному регіоні.