На Харківщині під пасажирським потягом пролунав вибух
01:49, 11 березня 2015Суспільство
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10 березня о 21:45 під Чугуєвом у Харківській області на шляху прямування пасажирського поїзда Лисичанськ — Харків пролунав вибух.
На Харківщині під пасажирським потягом пролунав вибух / УНІАН
Про це повідомляє прес-служба МВС.
Почувши звук, машиніст поїзда екстрено загальмував. Під час огляду поїзда під 13 вагоном він виявив пошкодження полотна залізниці. Рухомий склад поїзда зазнав незначних ушкоджень.
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Постраждалих внаслідок інциденту немає. Затримки руху поїздів не було.
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