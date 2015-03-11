На Харківщині під пасажирським потягом пролунав вибух

10 березня о 21:45 під Чугуєвом у Харківській області на шляху прямування пасажирського поїзда Лисичанськ — Харків пролунав вибух.

Про це повідомляє прес-служба МВС. Почувши звук, машиніст поїзда екстрено загальмував. Під час огляду поїзда під 13 вагоном він виявив пошкодження полотна залізниці. Рухомий склад поїзда зазнав незначних ушкоджень. Читайте такожХарківські теракти готуються у російському Белгороді – Лубківський Постраждалих внаслідок інциденту немає. Затримки руху поїздів не було.

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