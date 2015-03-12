Правозахисники запевняють, що у Бердянській колонії катують засуджених

У Бердянській колонії жорстоко побили засуджених. Харківські правозахисники, які навідалися до установи з позаплановою перевіркою, запевняють, що ув'язнених там принижують і катують.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.19:30.

Із 13 в'язнів, які прибули до колонії наприкінці лютого, лише один погодився зняти побої на камеру.

Мати одного з постраждалих Людмила стверджує, що досі не може побачитися з сином після його побиття. "Я писала кілька разів до прокуратури з вимогою притягнути всіх винних (до відповідальності)", - повідомила вона.

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На відеокамеру 23-річний в'язень Олександр Молоков показав побої. У нього струс мозку, величезні синці на руках, гематоми на спині та порізи на лівій руці. Він разом із 12 засудженими прибув до Бердянської колонії 27 лютого. Після приїзду, каже, що їх усіх жорстоко побили.

Про цей факт говорять і правозахисники. "Я так зрозумів, що була традиція - коли їх вивантажували, їх обов'язково били. Вони якось пронесли з собою леза і на момент прибуття до Бердянської виправної колонії №77 всі зробили порізи і відмовилися виходити з автозаку. Вимагали, щоб їх відвезли в інше місце. Вони не хотіли відбувати покарання саме у цьому закладі. У відповідь на це була атака із застосуванням гамівних засобів", - зазначив експерт Олександр Павличенко.

Інші засуджені свідчити на камери відмовились, кажуть представники Харківської правозахисної групи. Вони, мовляв, залякані та бояться подальших репресій, тому що Бердянська колонія відома суворими правилами. У свою чергу, у Пенітенціарній службі кажуть, що це була спланована акція непокори, а головним винуватцем називають Молокова.

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"Молоков їхав уже заряджений на те, що він в цій установі буде наводити свої порядки. Як тільки до них підійшов інспектор, щоб висадити, одразу отримав удар рукою. Була дана команда - застосувати силу, спеціальні засоби. Після цього туди увійшла група швидкого реагування і засуджених було по одному виведено з автомобіля, застосовуючи фізичну силу, спеціальні засоби, гумовий кийок і газовий балончик", - додав директор департаменту охорони, нагляду і безпеки Микола Ільтяй.

Таке застосування сили є неприйнятним, наполягають захисники прав людини. "Ці люди, які вчинили злочини, які покарані судом, перебувають у пенітенціарних установах. Вони лишаються людьми і вимагають відповідного поводження до себе. Це - не забаганка правозахисників України, а повага до людської гідності, вимоги міжнародних документів", - вважає представник уповноваженого ВР з прав людини Юрій Білоусов.

На даний момент прокуратура і суд визначатимуть, хто відповідальний за побиття.