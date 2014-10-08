ООН: бойовики катують затриманих і імітують їх страту

Про це йдеться у звіті Управління верховного комісара ООН з прав людини по Україні, опублікованому сьогодні.

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У доповіді наголошується, що в період з 24 серпня по 5 вересня фіксувалося різке збільшення затримань, які проводилися незаконними збройними формуваннями, які "катували і жорстоко поводилися із затриманими, включаючи імітацію страти і сексуальне насильство".

В ООН також зазначають, що "надходили повідомлення про жорстоке поводження із затриманими з боку Збройних сил України та міліції".