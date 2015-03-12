Росія вирішила збільшити кількість березневих "гумконвоїв"

Про це заявив заступник глави МНС РФ Володимир Степанов, повідомляє ТАСС.

"26 березня на Донбас відправиться 20-а колона з гуманітарною допомогою", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 19-й так званий "гуманітарний конвой" Росії відправиться на Донбас на наступному тижні, 19 березня.

Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані "гуманітарні конвої" - колони вантажівок, зміст яких нікому невідомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

В РНБО заявляють, що всі російські "гумконвої" є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.