Росія відправить на Донбас черговий "гумконвой" 19 березня

Дев’ятнадцятий так званий «гуманітарний конвой» Росії відправиться на Донбас наступного тижня, 19 березня.

Про це сьогодні повідомив заступник глави МНС Росії Володимир Степанов, передає Радіо Свобода.

За його словами, інформація щодо доставки вантажу надана МЗС України.

В українському відомстві наразі про це не повідомляють.

Росія уже направила в Україну вісімнадцять «гуманітарних конвоїв», останній зайшов на територію України 7 березня без погодження з українською стороною. МНС Росії тоді заявило, що «позачергова колона з гуманітарною допомогою» призначена для допомоги сім’ям і родичам шахтарів, загиблих і постраждалих на шахті імені Засядька.

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Ні представники міжнародного комітету «Червоного хреста», ні українські прикордонники не мають змоги оглянути вантажі «гуманітарних конвоїв» Росії.

Україна наголошує, що Росія введенням таких «гуманітарних конвоїв» із невідомими вантажами без згоди і дозволу української сторони грубо порушує українське і міжнародне законодавство.

Наприкінці січня президент України Петро Порошенко назвав такі «конвої» «квазідопомогою». На його думку, вантажі, які «незаконно переправляє на Донбас агресор», складаються «з пального для танків та зброї для терористів».