В окупованому Криму засудили до громадських робіт ще двох учасників акції пам'яті Шевченка
У Залізничному суді Сімферополя закінчилися засідання у справах ще двох учасників акції пам'яті українського поета Тараса Шевченка, яка відбулася 9 березня у парку ім. Гагаріна.
Леоніда Кузьміна засудили до 40 годин громадських робіт, він визнаний винним у «порушенні встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування», передає Крим.Реалії.
Леонід Кузьмін повідомив, що має намір оскаржити рішення суду.
«Мене не влаштовує рішення суду, і я маю намір його оскаржити у терміни, встановлені згідно із законом», - зазначив Кузьмін.
Адвокат активіста Еміль Курбединов також заявив журналістам про намір подати апеляційну скаргу на винесене рішенню.
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«Однозначно, на рішення суду щодо Кузьміна - ми будемо подавати апеляційну скаргу. Що стосується ще двох учасників акції, яким так само було винесене рішення про громадські роботи, то вони поки вирішують, оскаржувати ці рішення чи ні», - сказав Еміль Курбединов.
Також до 40 годин виправних робіт за участь в акції пам'яті Шевченка засудили й Олександра Кравченка, повідомляє видання.
Кравченко назвав рішення суду «фарсом» і процитував журналістам байку Крилова: «Ти винен вже у тому, що хочеться мені їсти».
Він також розповів, що під час засідання суду, виступав свідок акції пам'яті Шевченка, який дав свідчення про те, що не чув із вуст Кравченка будь-яких провокаційних гасел, у чому його спочатку звинувачували поліцейські.
Активісти були затримані 9 березня після акції у парку Гагаріна в Сімферополі з нагоди 201-шої річниці від дня народження українського поета Тараса Шевченка та доставлено у Залізничний райвідділ поліції.
Раніше УНІАН повідомляв про вирок ще одного учасника акції пам'яті українського поета Тараса Шевченка в Сімферополі.