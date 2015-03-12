В окупованому Криму засудили до громадських робіт ще двох учасників акції пам'яті Шевченка

Леоніда Кузьміна засудили до 40 годин громадських робіт, він визнаний винним у «порушенні встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування», передає Крим.Реалії.

Леонід Кузьмін повідомив, що має намір оскаржити рішення суду.

«Мене не влаштовує рішення суду, і я маю намір його оскаржити у терміни, встановлені згідно із законом», - зазначив Кузьмін.

Адвокат активіста Еміль Курбединов також заявив журналістам про намір подати апеляційну скаргу на винесене рішенню.

Читайте такожУ Криму учасника акції в пам'ять Шевченка засудили до виправних робіт

«Однозначно, на рішення суду щодо Кузьміна - ми будемо подавати апеляційну скаргу. Що стосується ще двох учасників акції, яким так само було винесене рішення про громадські роботи, то вони поки вирішують, оскаржувати ці рішення чи ні», - сказав Еміль Курбединов.

Також до 40 годин виправних робіт за участь в акції пам'яті Шевченка засудили й Олександра Кравченка, повідомляє видання.

Кравченко назвав рішення суду «фарсом» і процитував журналістам байку Крилова: «Ти винен вже у тому, що хочеться мені їсти».

Він також розповів, що під час засідання суду, виступав свідок акції пам'яті Шевченка, який дав свідчення про те, що не чув із вуст Кравченка будь-яких провокаційних гасел, у чому його спочатку звинувачували поліцейські.

Активісти були затримані 9 березня після акції у парку Гагаріна в Сімферополі з нагоди 201-шої річниці від дня народження українського поета Тараса Шевченка та доставлено у Залізничний райвідділ поліції.

Раніше УНІАН повідомляв про вирок ще одного учасника акції пам'яті українського поета Тараса Шевченка в Сімферополі.