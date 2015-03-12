У Криму учасника акції в пам'ять Шевченка засудили до виправних робіт

Як повідомляє Крим.Реалії, в Сімферополі почали розгляд адміністративних справ щодо учасників акції пам'яті Шевченка, яка проходила 9 березня в парку ім. Гагаріна.

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Суддя винесла рішення по одному з активістів - Вільдару Шукурджиєву. Він визнаний винним за законами Росії «порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування». Дане правопорушення передбачає штраф у розмірі від 10 до 20 тис. рублів або обов'язкові роботи. Вільдару Шукурджиєву призначено покарання у вигляді 40 годин виправних робіт, але не більше 4 годин на добу.

«Мене влаштовує таке рішення, оскаржувати я його не буду», - сказав журналістам після засідання активіст, висловивши надію, що виправними роботами він буде займатися в парку ім. Шевченка в Сімферополі.

Зараз відбувається засідання по справі другого активіста Олександра Кравченка, а слідом за ним судитимуть організатора акції Леоніда Кузьміна.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в Сімферополі співробітники російської поліції затримали організатора та двох учасників мітингу, присвяченого дню народження Шевченка.