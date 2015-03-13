40 днів без Кузьми: на площах українських міст вшанують пам'ять музиканта

Про це повідомила офіційна спільнота "Скрябін" у Facebook.

"Як і 40 днів назад коли всю країну сколихнула жахлива новина, ми були з вами разом на площах. Так і завтра, вийдіть на площі своїх міст, візьміть гітари, бо Кузьма живий в піснях своїх, запаліть свічечку, попрощайтеся з ним достойно і відпустіть його!", - йдеться у повідомленні, опублікованому вчора ввечері.

Співачка Руслана на своїй сторінці звернулася до президента з проханням надати Кузьмі звання Народного артиста України.

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"Звертаюся до Вас з проханням про присвоєння нашому Кузьмі звання, на яке він давно заслуговує, звання Народного артиста України. Це навіть не присвоєння, а швидше фіксація феномену, що Андрій - справді Народний. Був, є і буде", - написпала Лижичко.

Нагадаємо, лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко загинув 2 лютого, близько 8:20 ранку поблизу села Лозоватка у Дніпропетровській області. Автомобіль співака зіштовхнувся із молоковозом. Музикант повертався з концерту, який напередодні проходив у Кривому Розі на честь 25-річчя гурту "Скрябін".