Лідера гурту «Скрябін» поховають під Львовом

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Прощання з Кузьменком відбудеться у Преображенській церкві.

„Всі бажаючі зможуть провести в останню путь Андрія Кузьменка у Львові, у середу, 4 лютого, о 16.00. Прощання відбудеться у Преображенській церкві з 16.00 до ранку наступного дня. Все що буде відбуватися в Києві та на похороні - лише для сім'ї! Просимо поважати та рахуватися з цим рішенням родини”, - написав львівський радіоведучий Андрій Великий у Facebook.

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Увечері 2 лютого в центрі Львова на проспекті Свободи відбувся вечір пам‘яті лідера «Скрябіна». На захід зібралися близько двох тисяч городян, вони виклали із запалених лампадок слово „КУЗЬМА”. До портрету Кузьменка несли квіти, на площі співали пісні „Скрябіна”.

За даними прес-служби міськради, 5 лютого о 09.00 у церкві Преображення Господнього (вулиця Краківська, 21) відбудеться Заупокійна Літургія, о 10.45 – прощання, після чого процесія вирушить у селище Брюховичі, де проживають батьки Кузьменка, і де поховають відомого музиканта.

У повідомленні ще раз наголошується: „За бажанням рідних, похорон в Брюховичах – лише для сім’ї. Таким є рішення родини Андрія Кузьменка. Усіх шанувальників музиканта просять до нього прислухатись”.

Як повідомляв УНІАН, 46-річний Кузьменко загинув вранці 2 лютого у дорожньо-транспортній пригоді на Дніпропетровщині.

За даними ДАІ, близько 08.20 у Криворізькому районі, біля села Лозоватка, сталося зіткнення позашляховика, в якому знаходився співак, та вантажівки.