У Сімферополі "самооборона" затримала польського журналіста

У Сімферополі «самооборона» затримала журналіста польського телеканалу Polsat News Томаша Кулаковського. Про це «Центру журналістських розслідувань» повідомили у консульстві Польщі в Одесі.

Так, у консульстві повідомили, що журналіст написав про своє затримання, потім зв'язок з ним пропав.

Як повідомляє "Крым.Реалии", Кулаковського відвезли до місцевого МВС, але після перевірки документів відпустили. За словами журналіста, його затримали в той момент, коли знімальна група записувала інтерв'ю з активістом Олександром Кравченком у парку імені Шевченка.

«У активіста була синьо-жовта стрічка, і саме це, як ми зрозуміли, і стало причиною для затримання», - сказав Кулаковський.

За його словами, після затримання їх відправили в офіс МВС у Криму, там перевірили документи і журналістів відпустили.

«Ми приїхали в Крим, аби працювати, але поки це у нас не виходить», - сказав польський журналіст.

Як повідомлялося раніше, сьогодні вранці окупаційна влада Криму затримала в Сімферополі українського активіста Олександра Кравченка.

«Мене затримали у парку Шевченка. Туди я прийшов, щоб зустрітися з журналістами. Співробітники поліції і самооборони сказали мені, що у мене заборонені атрибути. З собою у мене була синьо-жовта стрічка», - розповів він.

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У твіттері затриманого польського журналіста є фотографії Олександра Кравченка.