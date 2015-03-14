У Сімферополі "самооборона" затримала польського журналіста
Кулаковського відвезли до відділку міліції, але після перевірки документів відпустили.
У Сімферополі «самооборона» затримала журналіста польського телеканалу Polsat News Томаша Кулаковського. Про це «Центру журналістських розслідувань» повідомили у консульстві Польщі в Одесі.
Так, у консульстві повідомили, що журналіст написав про своє затримання, потім зв'язок з ним пропав.
Як повідомляє "Крым.Реалии", Кулаковського відвезли до місцевого МВС, але після перевірки документів відпустили. За словами журналіста, його затримали в той момент, коли знімальна група записувала інтерв'ю з активістом Олександром Кравченком у парку імені Шевченка.
«У активіста була синьо-жовта стрічка, і саме це, як ми зрозуміли, і стало причиною для затримання», - сказав Кулаковський.
За його словами, після затримання їх відправили в офіс МВС у Криму, там перевірили документи і журналістів відпустили.
«Ми приїхали в Крим, аби працювати, але поки це у нас не виходить», - сказав польський журналіст.
Як повідомлялося раніше, сьогодні вранці окупаційна влада Криму затримала в Сімферополі українського активіста Олександра Кравченка.
«Мене затримали у парку Шевченка. Туди я прийшов, щоб зустрітися з журналістами. Співробітники поліції і самооборони сказали мені, що у мене заборонені атрибути. З собою у мене була синьо-жовта стрічка», - розповів він.
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У твіттері затриманого польського журналіста є фотографії Олександра Кравченка.
We are free with cameraman, but our friends are still at police. Why? Because of Ukrainian flag pic.twitter.com/EIWX2EnO6h
- Tomasz Kułakowski (@TKulakowski) March 14, 2015
Samooborona #Crimeapic.twitter.com/pSSCA6Cq28
- Tomasz Kułakowski (@TKulakowski) March 14, 2015