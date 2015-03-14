Окупанти затримали у Сімферополі активіста через "заборонену" синьо-жовту стрічку

Сьогодні вранці окупаційна влада Криму затримала в Сімферополі активіста Олександра Кравченка.

Як повідомив кореспонденту «Крым.Реалии» сам активіст, співробітники поліції затримали його за українську символіку.

«Мене затримали в парку Шевченка. Туди я прийшов, щоб зустрітися з журналістами. Співробітники поліції й самооборони сказали мені, що у мене заборонені атрибути. З собою у мене була синьо-жовта стрічка», – розповів Кравченко.

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Активіста відвезли до Центрального райвідділу поліції Сімферополя, зараз складають протокол, Кравченко чекає допиту, адвоката поки що на місці немає.

Кравченко був одним із затриманих активістів акції пам'яті Тараса Шевченка 9 березня. Після цього, 12 березня, відбувся суд, на якому йому і ще двом активістам винесли покарання за використання української атрибутики, – наявність жовто-синіх прапорів і стрічок на згаданій акції. Активістам судом призначено обов'язкові роботи тривалістю 40 годин кожному.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн запровадили проти Росії санкції.