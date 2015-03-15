Дітей у Криму змусили вийти маршем на підтримку російської окупації

Радість від "возз'єднання з Росією" у примусовому порядку довелося зображувати кримським школярам. Це відбувалося в центрі окупованого Сімферополя, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Дітей провели маршем центральним проспектом міста. Вони скандували проросійські речівки.

Частина з них була в білих рукавичках, інші – в синіх і червоних, що мало символізувати російський прапор.

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Центр Сімферополя перекрили, площу Леніна оточили "самооборонівці" та поліцейські. Туди пускали лише дітей-учасників свята з батьками, та й то через металодетектори.

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