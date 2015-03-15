Дітей у Криму змусили вийти маршем на підтримку російської окупації
08:37, 15 березня 2015Суспільство
0 0
Дітей провели центральним проспектом Сімферополя. Вони вигукували проросійські гасла.
REUTERS
Радість від "возз'єднання з Росією" у примусовому порядку довелося зображувати кримським школярам. Це відбувалося в центрі окупованого Сімферополя, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Дітей провели маршем центральним проспектом міста. Вони скандували проросійські речівки.
Частина з них була в білих рукавичках, інші – в синіх і червоних, що мало символізувати російський прапор.
Читайте такожЗатриманих у Криму активістів відпустили і вручили їм застереженняОчолювала колону так звана "міністр освіти" Криму.
Центр Сімферополя перекрили, площу Леніна оточили "самооборонівці" та поліцейські. Туди пускали лише дітей-учасників свята з батьками, та й то через металодетектори.
Відео сайту ru.krymr.com
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter