У Сімферополі в оточенні "самооборони" провели концерт, присвячений Росії

На площі Леніна в Сімферополі, з ініціативи російської влади Криму, провели театралізоване дійство з елементами флешмобу «Тобі, Росія, присвячуємо!».

Як повідомив кореспондент Крим.Реалії, перед пам`ятником Леніну, який закритий величезним екраном, виступали артисти. Вони виконували здебільшого російські народні пісні. Ведучі періодично повідомляли про те, що «Росія стала багатшою після того, як возз`єдналася з Кримом».

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При цьому співробітники поліції разом з «самообороною» оточили головну площу кримської столиці, встановивши металеві рамки на вході. На територію площі пускали лише дітей-учасників флешмобу. Глядачі вимушені були знаходитися за огорожею.

До початку концерту пройшов костюмований хід від Палацу дитячої та юнацької творчості по проспекту Кірова до площі Леніна у супроводі духового оркестру.

*** У березні минулого року Росія анексувала український Крим. За це і за дії Москви на сході України Захід запровадив проти неї санкції.

Раніше президент Росії Володимир Путін поклав край черговій російській легенді навколо окупації Криму: він прямо визнав, що кримські події влаштувала Росія саме за його рішенням. Рекламу фільму про це показало російське телебачення.