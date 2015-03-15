СБУ затримала у Хмельницькій області оператора телеканалу бойовиків

Співробітники Служби безпеки України затримали оператора телеканалу «Новороссия ТВ», який займається пропагандою тероризму та веде антиукраїнську політику, повідомляється на сайті СБУ.

СБУ встановила, що мешканець Хмельницької області восени 2014 року виїхав до міста Донецьк та працевлаштувався там на посаду оператора телеканалу «Новороссия ТВ».

Зловмисник спільно із журналістами телеканалу займався зйомкою замовних відеоматеріалів для програми «Лента новостей «Новороссия ТВ», неодноразово знімав репортажі за участю ватажків терористичних груп, які діють у Донецькій та Луганській областях, зазначають у СБУ.

Читайте такожБойовики "ЛНР" заявляють про рішення припинити мовлення українських телеканалів"Підготовлені за його участі сюжети не лише пропагували тероризм, а й виправдовували злочини бойовиків терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», закликали до порушення територіальної цілісності України, сприяли свідомому розпалюванню конфлікту та ворожнечі на Сході країни, знищенню цивільного населення", - повідомляє СБУ.

За її інформацією, зловмисник був затриманий 13 березня у Хмельницькій області, куди він приїхав у «відпустку». Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального Кодексу України (участь у терористичній організації та сприяння діяльності терористичної організації).