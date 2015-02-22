Порошенко пообіцяв дати жорстку відсіч терористам у Харкові

Президент України Петро Порошенко пообіцяв дати жорстку відсіч особам, які причетні до вибуху в Харкові. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні прощена неділя, але й в цей день терористична нечисть проявила своє хиже нутро. Висловлюю глибокі співчуття родичам і близьким загиблих", - наголосив Порошенко.

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"Вибухи, що влаштували нелюди під час мирної ходи в Харкові - це зухвала спроба розширити територію тероризму. Ті, хто до цього причетний отримають жорстку відсіч! Винні будуть притягнуті до відповідальності", - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 лютого, у Харкові під час ходи активістів Євромайдану і патріотично налаштованих громадян стався терористичний акт, внаслідок якого загинули двоє людей, ще 10 отримали поранення.