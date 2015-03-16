Міліція не виявила вибухових пристроїв у Львівському аеропорту

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник відділу зв'язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська.

Вона зазначила, що на даний час всі служби львівського аеропорту відновлюють свою роботу в повному обсязі.

Особу, яка надала неправдиве повідомлення про замінування, затримано. Нею виявився 26-річний житель Львівщини, який перебув у стані алкогольного сп'яніння і повідомленням про замінування, за його словами, вирішив пожартувати над пасажирами аеропорту.

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Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня об 11:35 чоловік підійшов до наряду міліції та повідомив про те, що міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького заміновано. Через повідомлення було евакуйовано 100 пасажирів та 60 працівників аеропорту.