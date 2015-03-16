З аеропорту "Львів" евакуювали 160 чоловік через повідомлення про замінування

Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Львівській області.

"Сьогодні, 16 березня, об 11:35 чоловік підійшов до наряду міліції та повідомив про те, що міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького заміновано. Евакуйовано 100 пасажирів та 60 працівників аеропорту", - йдеться в повідомленні.

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За даними правоохоронців, на місці події працюють представники слідчо-оперативної групи міліції, кінологи, вибухотехніки та експерти науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУМВС України у Львівській області, а також представники інших служб, які задіюються у таких випадках.