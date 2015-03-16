В зоні АТО через тиждень запрацює електронна система пропуску громадян

Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський. «СБУ спільно з прикордонниками розробляє і завершує нову пропускну систему як для в'їзду, так і для виїзду громадян із зони АТО, і через тиждень ми представимо нову електронну систему, яка дозволить спростити процедуру перетину території і мінімізувати присутність людського фактору», - сказав Маркіян Лубківський.

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При цьому він попросив громадян з розумінням поставитися до незручностей, які в даний час виникають при оформленні спеціальних документів для перетину лінії розмежування в зоні АТО.