Стали відомі правила перетину межі з зоною АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Пункти пропуску знаходяться по напрямках «Луганськ — Щастя — Новоайдар», «Луганськ — Станиця Луганська — Широкий», «Фащівки — Дебальцеве — Артемівськ», «Горлівка — Артемівськ», «Донецьк — Курахове», «Донецьк — Маріуполь (через Волноваху)», «Новоазовськ — Красноармійськ — Талаківка — Маріуполь».

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Оформлення перепусток здійснюється координаційними групами, які створені при управліннях (відділах) МВС районів в містах Старобельськ, Дебальцево, Велика Новосілка, Маріуполь.

В'їзд на неконтрольовану територію та виїзд з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства здійснюється за умови пред’явлення паспортного документа та перепустки, виданої Координаційними групами.

Перепустка громадянам України, видається за умови надання особою згоди на обробку та зберігання її персональних даних в інформаційно-телекомунікаційній системі та при наявності однієї з таких підстав:

1) проживання на неконтрольованій (контрольованій) території особи, яка намагається в’їхати на цю територію, або її близьких родичів чи членів сім’ї, що підтверджується документами, виданими уповноваженими державними органами України;

2) розташування місця поховання на неконтрольованій (контрольованій) території близьких родичів або членів сім’ї, що підтверджується відповідними документами;

3) смерті близьких родичів або членів сім’ї на неконтрольованій (контрольованій) території, що підтверджується відповідними документами;

4) наявності права власності на об’єкти нерухомості, які знаходяться на неконтрольованій (контрольованій) території;

5) необхідності участі у забезпеченні національних інтересів України з метою мирного врегулювання конфлікту, чи з гуманітарною питань;

6) необхідності виконання функцій в рамках діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна (виключно за клопотанням або погодженням з МЗС);

7) здійснення регулярних поїздок на неконтрольовану (контрольовану) територію, пов’язаних із трудовою діяльністю працівників залізниць.

Для отримання перепустки особа зобов’язана подати такі документи:

1) заяву, в якій обов’язково вказується маршрут переміщення (населені пункти), термін знаходження в районі проведення АТО (контрольованій чи неконтрольованій території);

2) паспортний документ (після пред’явлення повертається);

3) документ, що підтверджує перебування на території України на законних підставах (для іноземців та осіб без громадянства);

4) копію сторінки паспортного документа або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними особи, з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому порядку (для іноземців та осіб без громадянства);

5) документ, що підтверджує мету в’їзду на неконтрольовану територію:

копії документів, що підтверджують проживання особи, яка намагається в’їхати на неконтрольованій (контрольованій) територію проведення антитерористичної операції, або її близьких осіб родичів чи членів сімї на території проведення АТО;

документ, що підтверджує місце поховання близьких осіб на неконтрольованій (контрольованій) території;

телеграми, завірені закладами охорони здоров’я, про смерть або хворобу близьких осіб на неконтрольованій (контрольованій) території;

документи, що підтверджують право власності на об’єкти нерухомості, які знаходяться на неконтрольованій (контрольованій) території;

клопотання або погодження Міністерства закордонних справ України для осіб, зазначених у підпунктах 4, 5 пункту 7.2 та підпункті 6 пункту 7.3 цього Порядку;

інші документи, що можуть підтвердити мету в’їзду на неконтрольовану (контрольованій) територію;

6) для іноземців та осіб без громадянства - документ, що підтверджує наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування на території України або відповідні гарантії приймаючої сторони (крім іноземців та осіб без громадянства, яким перепустка видається за умов, передбачених підпунктами 4,5 пункту 7.3 цього Порядку).

Перепустка видається особам, які досягли 18-річного віку. Дані про неповнолітніх осіб вносяться до перепусток їхніх батьків або законних представників.

Перепустка видається для одноразового або багаторазового в’їзду на неконтрольовану (контрольовану) територію та виїзду з неї і є дійсною протягом указаного в заяві документально підтвердженого терміну, що не може перевищувати дозволений строк перебування іноземця або особи без громадянства на території України та повинен враховувати строк, необхідний для виїзду за межі України (не менше трьох днів).

Перепустка оформляється Координаційною групою при управлінні (відділі) МВС України району (міста) відповідно до наданих заявок від осіб, які бажають переткнути лінію зіткнення або потрапити в населені пункти, які знаходяться в зоні проведення АТО.