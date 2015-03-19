Бойовики "ЛНР" відрапортували про прибуття до Луганська чергового "гумконвою" РФ

Як йдеться у повідомленні «ЛНР», автоколона РФ прибула до Луганська, на складах почалося розвантаження.

"Колона машин російського рятувального відомства, яка виїхала з Ростова-на-Дону (Росія), перед кордоном розділилася на дві: одна прибула до пункту пропуску "Донецьк", друга – до "Матвієвого Кургану", звідки після завершення митного оформлення вони продовжили рух до Луганська і Донецька, відповідно", - йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що понад 170 автомобілів доставлять 1,9 тис. тонн вантажів.

Також наголошується, що із серпня 2014 р. конвоями РФ до так званих «ЛНР» і «ДНР» було доставлено в цілому понад 25 тис. тонн вантажів.