Більше 170 фур чергового "гумконвою" під'їхали до українського кордону

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Національний центр управління у кризових ситуаціях МНС РФ.

Перед кордоном колонна розділилася на дві. "Одна прибула на пункт пропуску "Донецьк", друга - на "Матвєєв Курган". Після завершення митного оформлення вони продовжать рух в Луганськ і Донецьк", - сказали в центрі.

Повідомляється, що кількість фур у «гумконвої» в цей раз перевищує 170 автомобілів з понад 1,9 тисячі тонн вантажу.

Читайте такожВ ОБСЄ повідомили про велику кількість бензовозів у 18-му російському "гумконвої"

Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, зміст яких нікому невідомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

В РНБО заявляють, що всі російські «гумконвої» є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.