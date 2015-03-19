Рятувальники отримали від ОБСЄ обладнання для підводного розмінування

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Відзначається, що в рамках реалізації спільного проекту "Підвищення потенціалу уряду України по виконанню робіт з підводного очищення від вибухонебезпечних залишків воєн акваторій Чорного і Азовського морів" координатор ОБСЄ в Україні посол Вайдотас Верба передав рятувальникам нове водолазне спорядження: 6 гідрокостюмів сухого типу та 2 системи зв'язку для підводних робіт на загальну суму понад 200 000 гривень.

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Згідно з повідомленням, закупити обладнання вдалося за фінансової підтримки Королівства Норвегії.

За даними прес-служби, крім спорядження, представник ОБСЄ також передав близько 2 тис. шкільних зошитів для навчання дітей правилам безпечної поведінки з вибухонебезпечними предметами.