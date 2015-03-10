Євросоюз передав 20 бронеавтомобілів для місії ОБСЄ на Донбасі

Євросоюз передав 20 автомобілів для спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова СММ ОБСЄ в Україні Ертуруль Апакан.

15 броньованих автомобілів “Тойота” були доставлені в Україну літаком з Тунісу за рахунок Євросоюзу від місії комплексної прикордонної допомоги ЄС в Лівії.

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Ще 5 броньованих автомобілів свого часу використовувалися європейською моніторинговою місією у Грузії.

Як зазначив Апакан, ці автомобілі покращать безпеку працівників місії та умови їх доступу до об'єктів моніторингу в Україні, зокрема на сході країни.

“Автомобілі вже декілька разів демонстрували спроможність захистити наших спостерігачів”, - сказав Апакан.