У Сумах ще одного прокурора судитимуть за переслідування учасників Революції Гідності

Прокуратурою Сумської області до суду направлено обвинувальний акт стосовно прокурора прокуратури м. Суми, який підозрюється у вчиненні протиправних дій щодо учасників Революції Гідності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, справу до суду направлено 20 березня.

Згідно із повідомленням, досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний працівник у січні 2014 року під час Революції Гідності притягнув до кримінальної відповідальності завідомо невинних учасників мирних акцій протесту. З цією метою правоохоронець вніс до письмових повідомлень про підозру відомості, що не підтверджувалися наявними в матеріалах кримінального провадження доказами.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.2 ст.372 (притягнення завідомо невинної особи до кримінальної відповідальності, поєднане з обвинуваченням у вчиненні тяжкого злочину та фальсифікацією) Кримінального кодексу України. Санкція вказаної статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Як повідомляв УНІАН, колишньому прокурору Сумської області 27 січня 2015 р. повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню мітингів) та ч.2 ст.372 КК України. Він підозрюється в незаконному притягненні до кримінальної відповідальності п'ятьох депутатів Сумської міської ради, які брали участь у Революції Гідності.

Читайте такожСуд продовжив арешт двом підозрюваним у вбивствах на Майдані екс-беркутівцям до 3 травняТакож 16 січня за підозрою у вчиненні протиправних дій щодо учасників сумського Майдану, передбачених ч.2 ст.372 КК України, прокуратурою Сумської області до суду було направлено обвинувальний акт стосовно колишнього прокурора прокуратури м. Суми та слідчого Сумського міськвідділу міліції.

Крім того, за результатами розслідування фактів вчинення неправомірних дій стосовно учасників акцій протесту на майдані Незалежності м.Суми в ніч з 26 на 27 січня 2014 р., в лютому до суду спрямовано обвинувальний акт щодо одного із заступників колишнього очільника УМВС України в Сумській області. Його дії кваліфіковано за ч.2 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями) КК України.