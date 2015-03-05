ГПУ оголосила про підозру прокурорам, які незаконно притягували до відповідальності учасників Євромайдану

Генпрокуратура повідомила про підозру слідчим та прокурорам, які незаконно затримували та притягували до відповідальності учасників Євромайдану взимку 2013-2014 рр.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ продовжується розслідування за фактами завідомо незаконного затримання та притягнення до кримінальної відповідальності учасників акцій протесту під час Революції Гідності.

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2 березня цього року двом слідчим райуправлінь органів внутрішніх справ Києва, прокурору столичної прокуратури та прокурору районної прокуратури Києва повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 371 (завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою), ч. 2 ст. 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності), ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування за іншими фактами незаконного затримання та притягнення до кримінальної відповідальності, а також постановлення слідчими суддями протягом січня-лютого 2014 р. завідомо неправосудних рішень про обрання учасникам акцій протесту в м. Києві запобіжних заходів продовжується.