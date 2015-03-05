ГПУ оголосила про підозру прокурорам, які незаконно притягували до відповідальності учасників Євромайдану
Досудове розслідування за іншими фактами незаконного затримання та притягнення до кримінальної відповідальності триває.
Генпрокуратура повідомила про підозру слідчим та прокурорам, які незаконно затримували та притягували до відповідальності учасників Євромайдану взимку 2013-2014 рр.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ продовжується розслідування за фактами завідомо незаконного затримання та притягнення до кримінальної відповідальності учасників акцій протесту під час Революції Гідності.
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2 березня цього року двом слідчим райуправлінь органів внутрішніх справ Києва, прокурору столичної прокуратури та прокурору районної прокуратури Києва повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 371 (завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою), ч. 2 ст. 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності), ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування за іншими фактами незаконного затримання та притягнення до кримінальної відповідальності, а також постановлення слідчими суддями протягом січня-лютого 2014 р. завідомо неправосудних рішень про обрання учасникам акцій протесту в м. Києві запобіжних заходів продовжується.