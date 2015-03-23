В Одесі вибух біля офісу волонтерської організації кваліфіковано як теракт

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, за фактом вибуху у житловому багатоповерховому будинку по вулиці Геранієвій розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу ("терористичний акт"). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без неї.

Читайте такожВ Одесі в житловому будинку прогримів вибух

За попередніми даними, зловмисники привели у дію вибуховий пристрій, еквівалент потужності якого - 600-700 г тротилу.

Як повідомляв УНІАН, у Київському районі Одеси по вул. Геранієвій, 2, 22 березня о 23.30 на сходах біля входу до приміщення волонтерської організації "Парадигма-12", розташованій на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку, стався вибух невідомого вибухового пристрою.

За даними прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, у результаті пожежі, яка виникла після вибуху, пошкоджено засклення балконів 15 квартир. Жертв, постраждалих і руйнувань несучих конструкцій немає.