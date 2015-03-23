Аваков пообіцяв карати охоронні фірми за використання приватної стрілецької зброї

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив у соціальній мережі Facebook.

За його словами, МВС заявляє про посилення режиму контролю стосовно законних власників мисливської вогнепальної зброї.

Зокрема, Аваков нагадує, що вогнепальна зброя у громадських місцях дозволено до носіння лише для співробітників державних силових структур.

"Жодна з охоронних приватних структур за законами України не має права на вогнепальну зброю", - зазначив він.

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"Попереджаю охоронні фірми - встановлення факту поєднання ліцензованих охоронних функцій з використанням зброї приватних осіб, зареєстрованої як мисливської, розглядатиметься як незаконна дія. Такі охоронні фірми і приватні особи будуть покарані - відкликанням ліцензії на охоронну діяльність для фірм; відкликанням дозволу на мисливську зброю та конфіскацією зброї у приватної особи-власника ", - заявив міністр.

Також Аваков наголосив, що «по вулицях міст не ходитимуть особисті охоронні групи бізнесменів і політиків - з вогнепальною зброєю».

"Даю всім охоронним компаніям 24 години - звільниться від подвійних-потрійних трактувань - привести свою діяльність у бездоганну канву, відповідно до букви закону. Посилання на тривожний воєнний час буде не виправдовувати порушення, а посилювати їх", - повідомив Аваков.

Раніше УНІАН повідомляв, що Аваков обіцяє скоротити ще близько 20 тисяч співробітників міліції цього року.