Аваков пообіцяв карати охоронні фірми за використання приватної стрілецької зброї
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що використання охоронними фірмами приватної стрілецької зброї каратиметься відповідно до закону.
Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив у соціальній мережі Facebook.
За його словами, МВС заявляє про посилення режиму контролю стосовно законних власників мисливської вогнепальної зброї.
Зокрема, Аваков нагадує, що вогнепальна зброя у громадських місцях дозволено до носіння лише для співробітників державних силових структур.
"Жодна з охоронних приватних структур за законами України не має права на вогнепальну зброю", - зазначив він.
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"Попереджаю охоронні фірми - встановлення факту поєднання ліцензованих охоронних функцій з використанням зброї приватних осіб, зареєстрованої як мисливської, розглядатиметься як незаконна дія. Такі охоронні фірми і приватні особи будуть покарані - відкликанням ліцензії на охоронну діяльність для фірм; відкликанням дозволу на мисливську зброю та конфіскацією зброї у приватної особи-власника ", - заявив міністр.
Також Аваков наголосив, що «по вулицях міст не ходитимуть особисті охоронні групи бізнесменів і політиків - з вогнепальною зброєю».
"Даю всім охоронним компаніям 24 години - звільниться від подвійних-потрійних трактувань - привести свою діяльність у бездоганну канву, відповідно до букви закону. Посилання на тривожний воєнний час буде не виправдовувати порушення, а посилювати їх", - повідомив Аваков.
Раніше УНІАН повідомляв, що Аваков обіцяє скоротити ще близько 20 тисяч співробітників міліції цього року.