Аваков обіцяє скоротити ще близько 20 тисяч співробітників міліції цього року

У 2014 році з органів внутрішніх справ було скорочено близько 20 тис. працівників, ще стільки ж планується скоротити у цьому році.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у звіті про роботу упродовж 100 днів діяльності уряду. Також він зупинився на практичних кроках і перших результатах реформи.

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Глава МВС наголосив, що уряд прийняв рішення про корінну реформу Міністерства внутрішніх справ. Практичний етап її реалізації вже розпочався. У рамках цього процесу у відомстві розпочата робота відразу по декількох напрямках.

Зокрема, йдеться про практичні зміни в підрозділах МВС, паралельну розробку законопроектів – «Про Національну поліцію України», «Про органи внутрішніх справ України», «Про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух», «Про затвердження системи автоматичної фіксації порушень дорожнього руху», а також інших нормативних актів.

Частина з них вже прийнята, в результаті чого скорочено ряд підрозділів – УБОЗ, транспортної та ветеринарної міліції. Крім того, у МВС упродовж минулого року скорочено близько 20 тисяч працівників, ще стільки ж планується скоротити у цьому році.